Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 19 marzo

Salgono ancora i contagi da Coronavirus a Roma. Sono 950 i nuovi positivi nella Capitale, ben 145 in più in un giorno se rapportati ai 805 di ieri. Una curva in ascesa. Nell'ultima settimana (9-15 marzo), d'altronde, sono stati 5671 contagi, quella precedente 4456 e 3755 ancora prima. Sono invece 308 i pazienti nelle terapie intensive dei reparti dei plessi regionali, nove più di ieri.

Oggi, su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (300 in più rispetto al 18 marzo) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, si registrano 2.188 casi positivi, ossia 225 positivi in più rispetto al bollettino di ieri. Nelle ultime 24 ore sono 38 decessi e 1.074 i guariti.

"Aumentano i decessi, i casi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 13%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 6%", sottolinea l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.

Stando ai dati aggiornati, nel Lazio sono 45.995 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.439 ricoverati, 308 in terapia intensiva e 43.248 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 212.397, i decessi 6.316 e il totale dei casi esaminati è pari a 264.708.

I casi Covid a Roma del 19 marzo

Nella Asl Roma 1 sono 381 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono sette i ricoveri. Si registrano sette decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 434 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono cento quarantadue i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano sei decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 135 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

I positivi in provincia di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 268 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 253 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 199 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano cinque decessi con patologie.

518 casi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 518 casi e sono dodici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 199 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 71, 75, 83 e 98 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 184 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano sei decessi di 45, 60, 71, 73, 75, e 83 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 76 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Nella Asl di Rieti si registrano 59 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 58 e 78 anni con patologie

Il bollettino dello Spallanzani del 19 marzo

In questo momento sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma 184 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-Cov-2. Lo evidenzia il bollettino dell'Istituto capitolino per le malattie infettive. Sono 25 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. A questa mattina, sono 2.172 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali.