Coronavirus a Roma e nel Lazio: il bollettino dei nuovi contagi, i dati del 18 febbraio

Tornano a crescere nuovamente i nuovi casi di Coronavirus a Roma. Sono infatti 534 i positivi di oggi, a fronte dei 349 di ieri. Oggi su oltre 11 mila tamponi nel Lazio (417 in meno di quelli registrati il 17 febbraio) e oltre 18 mila antigenici per un totale di quasi 30 mila test, sono stati segnalati 1.025 casi positivi in tutta la regione, ossia 154 più di quelli di mercoledì.

Sono invece 41 i decessi e 1.953 i guariti. "Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. - sottolinea l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 3%. I ricoveri per la prima volta dal 31 ottobre tornano sotto quota 2 mila (1.995) un segnale importante, si iniziano a vedere i primi effetti della campagna vaccinale".

Secondo il bollettino aggiornato ad oggi dalla Regione, nel Lazio sono 35.638 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 1.945 ricoverati, 232 in terapia intensiva e 33.461 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 181.583, i decessi 5.634 e il totale dei casi esaminati è pari a 222.855.

I casi Covid a Roma di oggi

Nella Asl Roma 1 sono 297 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono ventidue i ricoveri. Si registrano otto decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 179 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Settantotto i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano nove decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 58 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano sette decessi con patologie.

I positivi nelle province della Capitale

Nella Asl Roma 4 sono 67 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 5 sono 93 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 95 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi con patologie.

236 casi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 236 casi e sono undici i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 76 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi di 70, 85, 86 e 97 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 95 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 64, 72, 82 e 88 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 47, 69 e 87 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 39 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto

D'Amato: "Dati da giallo"

“Dai dati in nostro possesso del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) il Lazio dovrebbe rimanere in zona ‘gialla’ con un valore RT a 0.95, una riduzione del numero dei nuovi focolai, una riduzione del tasso di occupazione dei posti letto totali di terapia intensiva e di quelli in area medica entrambi al di sotto delle soglie di allerta. Inoltre vi è una riduzione dell’incidenza per 100 mila abitanti. Come sempre diciamo i colori non sono un concorso a premi, ma il frutto del rispetto da parte dei cittadini delle regole di prevenzione. La zona gialla non è mai un disco verde o un tana libera tutti, anzi aumenta la responsabilità e il rigore. Ovviamente attenderemo le valutazioni finali dell’ISS e del Ministero della Salute”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Oltre duemila vaccinati tra forze dell'ordine

Ad oggi nel Lazio sono stati vaccinati 2.230 operatori delle Forze dell'Ordine. Iniziata questa mattina la vaccinazione del personale di Polizia Locale di Roma Capitale e domani il personale dei Vigili del Fuoco.

Due nuovi punti vaccino a Viterbo

Questa mattina sono entrati in funzione i due nuovi punti di somministrazione del vaccino anti Covid under 55 presso la sala Mice del centro commerciale Marcantoni a Civita Castellana e presso il Centro diurno anziani in via delle Torri 60 a Tarquinia. Per tutta la giornata, così come presso il terzo punto vaccinale under 55 già attivo nella parrocchia di Santa Maria della Grotticella a Viterbo, nei due centri i professionisti sanitari della Asl somministreranno il vaccino agli operatori delle forze dell'ordine.