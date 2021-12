Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 18 dicembre 2021

Aumentano ancora i casi di positività al Coronavirus a Roma e nel Lazio. In tutta la regione sono stati registrati 2409 nuovi casi, ben 288 in più rispetto a ieri. Oltre 64.000 i tamponi effettuati, di cui 40298 antigenici. Sei i decessi, mentre aumentano di quattro unità i ricoverati. In 112 occupano le terapie intensive. Salito al 3,7% il rapportato tra positivi e tamponi. Sfonda quota mille il numero dei casi registrati a Roma città, 1085 nella giornata di ieri.

Rispetto ad un anno fa, il 18 dicembre del 2020, si registrano 1.948 ricoveri in meno in area medica, 198 in meno in terapia intensiva, 38.809 isolati a domicilio in meno e 68 decessi in meno. "Numeri che dimostrano l'importanza dei vaccini", fa sapere l'assessore D'Amato.

I dati delle singole asl

Asl Roma 1: sono 528 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 498 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 59 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 154 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 208 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 319 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 188 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 327 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 44 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 84 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.