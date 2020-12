Coronavirus Roma, aumentano i nuovi positivi e l'assessore D'Amato invoca misure nazionali

Salgono i nuovi casi positivi da Coronavirus a Roma e nel Lazio, e aumenta anche il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Dati che non fanno star tranquillo l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato che al termine dalla task force del 17 dicembre, ha lanciato un appello: "Il dato di ieri supera di 109 casi il dato del giovedì della scorsa settimana. Un segnale negativo che potrebbe indicare una inversione di tendenza che dobbiamo evitare. Ora servono senza indugi misure nazionali".

Roma ieri ha superato nuovamente quota 700: sono stati infatti 767 i nuovi positivi contro i 538 di mercoledì, quindi 229 in più nelle ultime 24 ore. La buona notizia arriva dai guariti: sono 43 in più nelle ultime 24 ore, ovvero 4.177 a fronte dei 4.134 di del 16 dicembre. Un nuovo record.

Il bollettino dello Spallanzani del 18 dicembre

Scende il numero di pazienti ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma: "oggi sono 204 i pazienti positivi al tampone per la ricerca di Sars-CoV-2", contro i 207 di ieri. Lo riporta il bollettino dell'Inmi. I pazienti in terapia intensiva sono 35, ieri erano 38. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 1.539", concludono i medici.

"Nel Lazio nessun problema per conservazioni vaccini Covid"

"Nel Lazio nessun problema sulla conservazione dei vaccini anti COVID-19. Già oggi il sistema è in grado di prendere immediatamente in carico 1 milione di dosi. Ci si sta attrezzando per aumentare ulteriormente la capacità. Tutte le province sono coperte. Inoltre, abbiamo previsto la possibilità di attivare "soluzioni dormienti" in grado di affrontare qualsiasi necessità con tutte le misure di sicurezza". Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.

Nel Lazio 78.630 i casi positivi

Scendono sotto quota 80mila i casi positivi nel Lazio: sono oggi 78.630 i contagiati contro gli 81.267 del 16 dicembre. In lieve calo il numero dei pazienti ricoverati: sono infatti 2.860 contro i 2.869 di due giorni fa (-9 in un giorno). Salgono di 6 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 311 contro i 305 di mercoledì.

Mentre, sempre rispetto al 16 dicembre, sono 3.156 i morti contro i 3.099 (+57 decessi nelle ultime 24 ore). Superano quota 63mila i guariti: sono infatti 63.181, quindi 4.177 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi esaminati superano quota 144mila: sono oggi 144.967.

50.080 dosi di vaccino antinfluenzale

Sono state consegnate 50.080 dosi di vaccino antinfluenzale Fluenz Tetra, per la fascia di popolazione dai 2 ai 18 anni, da dare ai pediatri e ai centri vaccinali delle Asl. Lo fa sapere la Regione Lazio, spiegando che le dosi sono cosi' distribuite: 8.381 alla Asl Roma 1, 10.920 alla Asl Roma 2, 5.413 alla Asl Roma 3, 2.956 alla Asl Roma 4, 4.627 alla Asl Roma 5, 5.274 alla Asl Roma 6, 3.908 alla Asl di Frosinone, 5.000 alla Asl di Latina, 1.138 all Asl di Rieti e 2.462 alla Asl di Viterbo.