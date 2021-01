Coronavirus Roma, 18 detenuti di Rebibbia positivi al Covid

Sono 18 i casi di detenuti positivi riscontrati oggi nel carcere di Rebibbia, a Roma, nel reparto G12. A confermarlo all'Andkronos è il responsabile del sindacato Sappe Lazio Maurizio Somma.

"Le notizie sono ancora frammentarie - spiega - visto che all'interno della struttura i cellulari sono vietati anche per i miei colleghi. Ma questa dovrebbe essere la situazione".

"Da quello che sappiamo - aggiunge - tra il personale non risulterebbe nessun contagiato. Preoccupazione? Certo, come ogni volta che si verifica un focolaio, anche piccolo. Non è la prima volta che accade e ora verranno prese tutte le precauzioni del caso e, in accordo con la sanità penitenziaria, metteranno in atto il protocollo anti Covid", conclude.