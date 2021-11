Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 17 novembre 2021

Quasi 70 nuovi casi (69) di Coronavirus a Roma città, con un aumento di oltre 100 positivi anche nel Lazio. Continuano a salire i contagi da Covid19 nel territorio regionale. Nel giro di tre giorni i casi nella Capitale sono infatti aumentati passando dai 250 di lunedì ai quasi 450 di oggi. Nel complesso a Roma città sono 445 i nuovi positivi, 227 nei Comuni della provincia capitolina e 272 nei capoluoghi di provincia per un totale di 944 casi nel Lazio (+ 106 rispetto alle 24 ore precedenti).

"Nel Lazio su 16.625 tamponi molecolari e 34.629 tamponi antigenici per un totale di 51.254, si registrano 944 nuovi casi positivi (+117), 5 i decessi (=), 597 i ricoverati (-8), 77 le terapine intensive (+3), e + 556 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,8% - scrive in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - . I casi a Roma citta sono a quota 445. Nel Lazio superate 9 milioni di somministrazioni con il 93,5% di adulti in doppia dose e 87,5% degli over 12 in doppia dose".

Coronavirus: bollettino 17 novembre 2021

Nel complesso, alla giornata del 17 novembre 2021 sono 13040 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 12366 sono in isolamento domiciliare, 597 sono ricoverati non in terapia intensiva, 77 sono ricoverati in terapia intensiva. 8902 sono i pazienti deceduti e 385662 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 407604 casi.

Coronavirus a Roma 17 novembre 2021

Asl Roma 1: sono 164 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 172 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 109 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 88 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 43 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 272 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 82 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 106 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 23 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 61 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Il bollettino dello Spallanzani del 17 novembre 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "114 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, di cui 4 in via di dismissione". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 657, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 24 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici -. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 3363".