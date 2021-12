Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 17 dicembre 2021

Casi di Coronavirus in calo a Roma e nel Lazio. Sono infatti oltre 500 in meno i positivi al Covid19 nel territorio regionale con casi in diminuzione nella Capitale (-7), in provincia (-303) e nei capoluoghi di provincia (-530). Nel complesso a Roma sono 1.157 i pazienti positivi alla SarsCov2, 434 nei Comuni della provincia capitolina e 530 nei capoluoghi di provincia. Nel Lazio sono dunque 2.121 i positivi al Coronavirus con - 530 casi rispetto alle 24 ore precedenti.

"Nel Lazio su 19.454 tamponi molecolari e 32.357 tamponi antigenici per un totale di 51.811 tamponi - il commento dell'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato - si registrano 2.121 nuovi casi positivi (-531), sono 10 i decessi (-2), 828 i ricoverati (+23), 111 le terapie intensive (=) e + 929 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4%. I casi a Roma città sono a quota 1.157".

Coronavirus: bollettino 17 dicembre 2021

Nel complesso, alla giornata del 17 dicembre 2021 sono 34655 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 33716 sono in isolamento domiciliare, 828 sono ricoverati non in terapia intensiva, 111 sono ricoverati in terapia intensiva. 9124 sono i pazienti deceduti e 409156 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 452935 casi.

Coronavirus a Roma 17 dicembre 2021

Asl Roma 1: sono 365 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 679 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 113 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 150 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 166 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 118 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 530 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 214 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 180 i nuovi casi e 1 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 29 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 107 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Record di prime dosi di vaccino

Come informa ancora l'assessore D'Amato: "Ieri sono state somministrate 61.800 dosi di vaccino e di queste oltre 4.500 sono le prime dosi, un risultato importante. Dobbiamo rapidamente alzare l’argine contro la variante Omicron. Nel Lazio il 30% degli adulti ha eseguito la dose booster e attendiamo indicazioni nazionali per la fascia 12-17 anni che attualmente non è reclutabile per il richiamo. In totale sono state superate 1,4 milioni di dosi booster e complessivamente 10,3 milioni di somministrazioni totali. La campagna pediatrica ha avuto un buon inizio e confidiamo nel lavoro dei pediatri e nella grande attenzione delle famiglie della nostra regione. Abbiamo un vantaggio da difendere e non dobbiamo abbassare la guardia, il dato che proviene da New York di casi raddoppiati in tre giorni è un elemento da tenere in forte considerazione, peraltro uno dei tre casi di variante Omicron rilevati ieri proveniva proprio dagli Stati Uniti. L’effetto raddoppio potrebbe portare a repentini cambi di scenario".