Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 16 dicembre 2021

Oltre 2000 casi nel Lazio e più di 1000 a Roma città. Sono in aumento i positivi al Coronavirus nel Lazio. Aumenti che riguardano la Capitale (+162), i Comuni della provincia (+363) ed i capoluoghi di provincia (+305). Nel complesso alla data di oggi giovedì 16 dicembre sono 1164 i casi positivi al Covid19 a Roma città, 773 in provincia e 715 nel resto del territorio regionale. Nel Lazio quindi sono 2652 i casi positivi alla SarsCov2.

"Nel Lazio su 22.168 tamponi molecolari e 30.875 tamponi antigenici per un totale di 52.953 tamponi, si registrano 2652 nuovi casi positivi (+765), sono 12 i decessi (+1), 805 i ricoverati (-21), 111 le terapie intensive (=) e + 835 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%. I casi a Roma città sono a quota 1164. Variante Omicron: sono stati accertati altri casi di variante".

Coronavirus: bollettino 16 dicembre 2021

Nel complesso, alla giornata del 16 dicembre 2021 sono 33473 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 32557 sono in isolamento domiciliare, 805 sono ricoverati non in terapia intensiva, 111 sono ricoverati in terapia intensiva. 9114 sono i pazienti deceduti e 408227 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 450814 casi.

Coronavirus a Roma 16 dicembre 2021

Asl Roma 1: sono 522 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 571 i nuovi casi e 6 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 71 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 135 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 200 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 438 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 715 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 181 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 375 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 39 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 120 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Campagna di vaccinazione

Per quanto concerne invece la campagna di vaccinazione, come scrive ancora SaluteLazio, "nel Lazio superata quota 10 milioni e 200 mila somministrazioni e di queste oltre 1,4 milioni sono dosi di richiamo pari a oltre il 28% della popolazione. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose". Per quanto riguarda invece il vaccino antinfluenzale "somministrate oltre 1,1 milioni di dosi e già distribuiti 1 milione 335 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.934 medici di medicina generale e 380 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. Il personale delle Forze dell’Ordine, comprese le forze di Polizia Locale e il personale della Protezione civile, possono avere gratuitamente il vaccino antinfluenzale rivolgendosi direttamente al proprio medico di medicina generale (MMG) o nelle Farmacie".

Incidente in aumento

Come raccomanda ancora l'assessore alla sanità Alessio D'Amato: "Ci giungono troppe segnalazioni dai nostri servizi delle Asl di non collaborazione sul contact tracing e di mancato rispetto delle regole di quarantena per coloro che sono venuti in contatto con un caso positivo. Ricordo che il rispetto delle regole, compreso l'utilizzo della mascherina anche all’aperto lì dove non è possibile mantenere un distanziamento, è assolutamente fondamentale. Chiediamo pertanto la massima collaborazione soprattutto in vista delle prossime festività. L'incidenza è in aumento, il valore RT è in diminuzione, ci sono ancora pertanto le condizioni per raffreddare la curva".