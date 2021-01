Coronavirus Roma, contagi ancora in aumento e l'indice Rt è oltre la soglia d'allerta

Sono stati più di 900 i nuovi casi di Coronavirus registrati a Roma nelle ultime 24 ore. Stando al bollettino del 14 gennaio, sono 921 i nuovi contagi in città contro gli 846 di mercoledì e i 782 del 12 gennaio.

In totale, nel Lazio, si sono registrati 1816 positivi, 204 in più rispetto a due giorni fa, a fronte dei 14mila tamponi fatti (327 in più rispetto).

Dati che dipingono uno scenario inevitabile: il Lazio sarà arancione. Con il rapporto tra casi positivi e test effettuati pari al 12% "ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%", spiega l'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato "ci attendiamo il Lazio in zona arancione con un valore Rt di poco sopra 1".

La buona notizia comunque c'è e arriva dagli ospedali. Diminuisce la pressione sulla rete: sono 2.814 (da 2.892) i pazienti ricoverati nei reparti ordinari e 295 (da 313) i posti letto occupati in terapia intensiva. Sale anche il numero dei guariti, da 1.935 a 2.012 (+77 rispetto a mercoledì).

Nel Lazio 77.980 i casi positivi

Restano sotto quota 80mila i casi positivi nel Lazio: sono oggi 77.980 i contagiati, quindi 243 in meno nelle ultime 24 ore. Diminuiscono i ricoverati: sono infatti 2.814 contro i 2.892. Scende di 18 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 295 contro i 313 di mercoledì. Mentre, sempre rispetto al 13 gennaio, sono 4.306 i morti contro i 4.259 di ieri (47 i decessi nelle ultime 24 ore).

Superano quota 100mila i guariti: sono quindi 103.438 contro i 101.426 di mercoledì, quindi 2.012 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi esaminati superano quota 185mila: sono oggi 185.724.

Vaccino anti-covid

Prosegue a pieno regime l'attività di vaccinazione. "Oggi saranno ampiamente superate le 90 mila dosi somministrate nel Lazio", dice D'Amato. "L'attività sta tenendo conto delle dosi necessarie per i primi richiami che inizieranno a metà mese", ricorda D'Amato.

"Presto in campo i medici di medicina generale per gli over 80 anni che nella nostra Regione sono oltre 460mila". Intanto, "il commissario Arcuri ha garantito che presto verranno allineati i dati in tempo reale con l'anagrafe vaccinale regionale colmando il differenziale esistente". Sono iniziate negli hub le prime vaccinazioni a over 80 in regime di ricovero e day-hospital.