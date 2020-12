Coronavirus Roma, stabili i ricoveri ma aumentano le terapie intensive

Calano i contagi da Covid nel Lazio e cresce il numero delle persone guarite nelle ultime 24 ore. Ma aumenta ancora il numero di pazienti ricoverati nelle terapie intensive.

È questo il succo dell'ultimo bollettino del Coronavirus nel Lazio in cui emerge come Roma sia tornata sotto quota 600, passando da 655 a 590 nuovi casi, ossia 65 positivi in meno in un giorno. In lieve calo pure i contagiati in tutta la regione appunto: oggi 1.315 a fronte dei 1.339 di domenica, dunque 24 in meno rispetto al giorno precedente, su oltre 13mila tamponi effettuati (-1.250 rispetto a domenica). Salgono, seppur leggermente, i guariti: sono, infatti, 2.037 (+16 nelle ultime 24 ore).

"La discesa dei casi rallenta - spiega l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - sono stabili i ricoveri e aumentano le terapie intensive. Il raffronto con i lunedì delle ultime due settimane di novembre evidenzia un rallentamento nella discesa. Erano 752 in meno i casi tra il 23 novembre e il 30 novembre, mentre nei lunedì delle prime due settimane del mese (ovvero 7 e 14 dicembre) il dato scende a 57 casi in meno".

Nel Lazio superano quota 52mila i guariti

Restano sotto quota 90mila i casi positivi nel Lazio: sono oggi 85.849 i contagiati contro gli 86.609 di ieri, quindi si registra un calo nelle ultime 24 ore. Aumenta il numero dei pazienti ricoverati di una unità: sono quindi 2.938 contro i 2.937 di ieri.

Sale invece di 6 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 347 contro i 341 di ieri. Mentre, sempre rispetto al 13 dicembre, sono 2.976 i morti contro i 2.938 di ieri (+38 decessi nelle ultime 24 ore). Superano quota 52mila i guariti: sono infatti 52.166 contro i 50.129 di domenica.

Il bollettino dello Spallanzani del 14 dicembre

"I pazienti positivi al tampone per la ricerca del Sars-CoV 2 sono in totale 225 (+12 rispetto a ieri). Di questi, 41 pazienti (+1 rispetto a ieri) necessitano di terapia intensiva".

E' quanto si legge nell'odierno bollettino medico diffuso dall'Istituto nazionale per le malattie infettive 'Lazzaro Spallanzani' di Roma. "I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali- si legge ancora- sono a questa mattina 1.493".

Il 51,3% dei casi è a Roma

Secondo i dati Seresmi, dei casi finora confermati nel Lazio l'età mediana è di 45 anni, equamente ripartiti tra maschi (50%) e femmine (50%). Il 76% dei positivi è stato individuato da attività di screening e di contact tracing. Il 96% dei casi attualmente positivi è in isolamento domiciliare, il 3,6% è in ricovero ospedaliero e lo 0,4% è ricoverato in terapia intensiva.

Si registra il 28% di guariti e il 2% di decessi. I casi confermati da inizio epidemia sono così distribuiti: il 18,6% nella Asl Roma 1, il 21% nella Asl Roma 2, l'11,7% nella Asl Roma 3, il 4,9% nella Asl Roma 4, il 9,5 nella Asl Roma 5, il 9,8% nella Asl Roma 6, l'8,1% nella Asl di frosinone, il 7,8% nella Asl di latina, il 3% nella Asl di rieti e il 5,6% nella Asl di viterbo. Dunque, nella Capitale c'è il 51,3% dei positivi del Lazio.