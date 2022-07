Coronavirus a Roma e nel Lazio, i dati dell'ultima settimana e quelli dai quartieri

I nuovi casi di contagio da coronavirus sono in calo sia a Roma che nel Lazio. A dirlo è l'assessore alla sanità regionale, Alessio D'Amato, che in settimana ha sottolinea come la crescita dei casi si in frenata: -11% rispetto alla settimana scorsa. Stando ai dati venerdì 22 luglio, si contano 2044 nuovi positivi in meno rispetto a quelli registrati il venerdì precedente.

L'assessore alla sanità Alessio D'Amato, inoltre, ha sottolineato di come sia "necessario che sia semplificata la procedura per l'isolamento dei positivi asintomatici consentendo anche senza test negativo di uscire dall'isolamento dopo cinque giorni dalla scomparsa dei sintomi. Lo fanno già in alcuni paesi, non vedo perché non si possa attuare anche da noi".

La situazione nei quartieri di Roma

La mappa del contagio in città, aggiornata al 21 luglio secondo i dati di Salute Lazio, ci rappresenta ancora come le zone più colpite sono quelle della periferia est. Il VII (Appio-Tuscolano) con 77810 positivi segnalati da settembre 2021 a oggi contro i 75285 della scorsa settimana, è il più colpito. Subito dopo quello delle Torri con 71846 casi ogni diecimila abitanti, il III di Montesacro con 62610, il X Municipio (quello di Ostia) con 62458 e il V distretto (Prenestino-Centocelle) con 59038.

Quindi ci sono il nono (Eur) con 53576 e il XIV (Monte Mario) con 41129 positivi contati da settembre a maggio. A seguire, il quarto municipio (Tiburtino) che registra 47166 positivi, il I Municipio con 45671, II municipio (Parioli) con 45228, l'undicesimo municipio (Arvalia) con 42623 e il XII (Monteverde) con 41964. Le note liete, per così dire, arrivano invece dal XV distretto (Roma nord) con 41129, dall'VIII Municipio (Garbatella) 38450 e dal XIII (Aurelio) con 36199.

Ha riaperto il centro vaccinale di Tor Vergata

In settimana ha anche riaperto l'HUB del Policlinico Tor Vergata "La Vela", frutto della collaborazione tra PTV, Croce Rossa Italiana e Regione Lazio che hanno contribuito alla realizzazione di questa importante struttura sanitaria. Il Centro Vaccinale sarà aperto tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e vi si potrà accedere con prenotazione tramite il Portale di Salute Lazio. La struttura è dotata di un sistema digitalizzato dell'intero processo di vaccinazione comprensivo della tracciabilità dalla preparazione al controllo delle singole dosi.

Al 20 luglio (aggiornamento ore 06.16) sono 6,84 milioni le persone di età superiore a 5 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, di cui: - 4,42 milioni attualmente vaccinabili, pari al 7,7% della platea con nette differenze regionali (dal 5% del Lazio al 10,8% della Valle D'Aosta); - 2,42 milioni temporaneamente protette in quanto guarite da COVID-19 da meno di 180 giorni, pari al 4,2% della platea con nette differenze regionali (dal 2,8% del Molise all'8,6% della Provincia Autonoma di Bolzano).

I dati a livello nazionale

Il tasso di occupazione in terapia intensiva sale al 4,1% (secondo l'ultima rilevazione del ministero della Salute al 21 luglio) contro il 3,9% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 14 luglio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale sale al 17,1% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 21 luglio) contro il 15,8% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 14 luglio).

Nel periodo 29 giugno-12 luglio 2022, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,23 (range 1,16-1,33), in diminuzione rispetto alla settimana precedente, ma oltre la soglia epidemica. L'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è anch'esso in diminuzione e a cavallo della soglia epidemica: Rt=1 (0,98-1,02) al 12/07/2022 vs Rt=1,15 (1,12-1,17) al 05/07/2022.