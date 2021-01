Coronavirus Roma, nel Lazio superata la soglia dei 100mila guariti

Diminuiscono i posti letto occupati in terapia intensiva, ma resta alta la pressione sulla rete ospedaliera e i nuovi casi da Coronavirus in un giorno sono stati 1.612, ossia 231 in più rispetto al 12 gennaio quando i casi erano 1.381, su oltre 13 mila tamponi effettuati (+475 rispetto al giorno precedente).

E' quanto emerso nell'ultimo bollettino dei dati Covid a Roma e nel Lazio del 13 gennaio. Secondo gli ultimi dati, la Capitale è tornata sotto quota 800: passando così da 846 a 782 contagiati, ovvero 64 in meno in un giorno.

Le buone notizie arrivano del numero dei guariti: hanno superato quota 100mila, da inizio pandemia (101.426), mentre i nuovi sono 1.935, quindi 302 in più rispetto a martedì. Il rapporto tra test effettuati e casi positivi è pari all'11% (ieri era 10%). "Ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5%", spiega l'assessore alla Sanità regionale, Alessio D'Amato. Alle 19 di mercoledì i vaccinati nel lazio hanno raggiunto quota 84.813.

Nel Lazio 78.223 i casi positivi

Restano sotto quota 80mila i casi positivi nel Lazio: sono oggi 78.223 i contagiati contro i 78.587 del 12 gennaio, quindi 364 in meno nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoverati: sono infatti 2.892 (+21 in un giorno). Scende di 13 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 313 contro i 326 di martedì.

Mentre sono 4.259 i morti (41 decessi nelle ultime 24 ore). Superano quota 100mila i guariti: sono quindi 101.426 contro i 99.491 di martedì, quindi 1.935 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi esaminati superano quota 183mila: sono oggi 183.908 .

Vaccino anti Covid

Prosegue a pieno regime l'attività di vaccinazione nel Lazio. "L'attività sta tenendo conto delle dosi necessarie per i primi richiami che inizieranno a metà mese", ricorda D'Amato. "Presto in campo i medici di medicina generale per gli over 80 anni che nella nostra Regione sono oltre 460mila, con loro si inizierà con il vaccino Moderna".

Le prossime consegne del vaccino Pfizer sono previste per il 18 e il 25 gennaio. Inoltre, "sono state definite, con il contributo delle Società scientifiche dei farmacisti ospedalieri, le modalità operative per la distruzione dei residui delle fiale già utilizzate. Alle fialette, una volta prelevate tutte le dosi, verrà aggiunta una sostanza colorante (Eosina o Blu di metilene) in modo tale da rendere evidente e inutilizzabile il residuo che sarà poi distrutto"