Coronavirus Roma, diminuiscono i ricoveri nel Lazio: età media dei positivi è di 45 anni

Diminuiscono i casi da Coronavirus testati e i ricoveri nel Lazio, ma aumentano i positivi sia a Roma che nel nel resto della regione, dove oggi si registrano 1339 contagiati, ossia 145 in più nelle ultime 24 ore. La Capitale torna sopra quota 600 casi Covid in un giorno: sono, infatti, 655 i nuovi casi contro i 573 di ieri. L'incremento è di 82 unità in un giorno.

I decessi sono 27, ovvero 14 in meno rispetto a sabato. In lieve calo anche i guariti che passano da 2.028 a 2.021 (-7 rispetto al 12 dicembre). "Per favore evitate assembramenti altrimenti la terza ondata sarà inevitabile". È questo l'appello dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, il quale ricorda che “lo shopping non deve vanificare gli sforzi fatti. Va mantenuta una linea di rigore".

Nel Lazio superano quota 50mila i guariti

Restano sotto quota 90mila i casi positivi nel Lazio: sono oggi 86.609 i contagiati contro gli 87.318 di ieri, quindi 709 in meno nelle ultime 24 ore. Cala il numero dei pazienti ricoverati: sono quindi 2.937 contro i 2.969 di ieri (-32 rispetto a sabato). Sale di 4 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono quindi 341 contro i 337 di ieri. Mentre, sempre rispetto al 12 dicembre, sono 2.938 i morti contro i 2.911 di ieri (+27 decessi nelle ultime 24 ore). Superano quota 50mila i guariti: sono infatti 50.129 contro i 48.108 di sabato, quindi 2.021 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi esaminati superano quota 139mila: sono oggi 139.676 contro i 138.337 di ieri (+1.339 rispetto a sabato).

Il 51,3% dei casi è a Roma

Secondo i dati Seresmi, dei casi finora confermati nel Lazio l'età mediana è di 45 anni, equamente ripartiti tra maschi (50%) e femmine (50%). Il 76% dei positivi è stato individuato da attività di screening e di contact tracing. Il 96% dei casi attualmente positivi è in isolamento domiciliare, il 3,6% è in ricovero ospedaliero e lo 0,4% è ricoverato in terapia intensiva.

Si registra il 28% di guariti e il 2% di decessi. I casi confermati da inizio epidemia sono così distribuiti: il 18,6% nella Asl Roma 1, il 21% nella Asl Roma 2, l'11,7% nella Asl Roma 3, il 4,9% nella Asl Roma 4, il 9,5 nella Asl Roma 5, il 9,8% nella Asl Roma 6, l'8,1% nella Asl di frosinone, il 7,8% nella Asl di latina, il 3% nella Asl di rieti e il 5,6% nella Asl di viterbo. Dunque, nella Capitale c'è il 51,3% dei positivi del Lazio.