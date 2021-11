Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 13 novembre 2021

Ancora quota mille nel Lazio con quasi cinquecento positivi al Coronavirus a Roma città (498), con un aumento dei casi nella Capitale di 115 unità rispetto alle 24 ore precedenti. Rimangono invece quasi invariati i contagi da Covid19 nel territorio regionale (1067 oggi a fronte dei 1073 di ieri) con una diminuzione di sei casi. Dati diffusi nel quotidiano bolletino reso noto dalle Aziende Sanitarie Locale che vedono 295 nuovi casi di SarsCov2 nei Comuni della provincia romana e 274 nel resto del territorio regionale.

"Nel Lazio su 15.059 tamponi molecolari e 35.256 tamponi antigenici per un totale di 50.315 tamponi, si registrano 1067 nuovi casi positivi (-6), 9 i decessi (+4), 550 i ricoverati (+13), 69 le terapie intensive (=) e + 580 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,1%. I casi a Roma città sono a quota 498 - il commento dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -. Le somministrazioni del vaccino Covid (in vista il traguardo dei 9 milioni di somministrazioni) sono aumentate del 7% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi il 73%, il 19% sono seconde dosi e prime dosi al 8%. Monitorata la sitazione del Comune di Aprilia in provincia di Latina per l'elevata incidenza dei casi. Dalla prossima settimana apertura delle prenotazioni per gli over 40 anni. Sarà possibile prenotare a partire dal 1° dicembre con disponibilità dopo i 180 giorni dall'ultima dose".

Coronavirus a Roma 13 novembre 2021

Asl Roma 1: sono 217 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 191 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 90 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 64 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 99 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 132 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 274 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 108 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 97 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 22 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 47 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Il bollettino dello Spallanzani del 13 novembre 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "99 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, di cui 2 in via di dismissione". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 653, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 21 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici -. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 3346".