Coronavirus Roma, Zingaretti: "Individuati 100 studenti positivi in pochi giorni". Terapie intensive sotto pressione

Aumentano i contagi e i posti letto occupati in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. A Roma e nel Lazio i casi da Coronavirus non diminuiscono. Nelle ultime 24 sono stati registrati 846 nuovi positivi a fronte dei 564 di lunedì (+282 in un giorno), mentre in tutta la regione 1.381 i nuovi casi Covid contro i 1.254 dell'11 gennaio, quindi 127 in più rispetto al giorno precedente, su oltre 13 mila tamponi effettuati (+2.702 rispetto a lunedì).

Nel Lazio, così, sono 78.587 i casi attualmente positivi: di cui 2.871 ricoverati, 326 in terapia intensiva (in aumento) e 75.390 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 99.491, i decessi 4.218 e il totale dei casi esaminati è pari a 182.296.

Nel frattempo, continua lo screening con i tamponi rapidi della campagna 'Scuola Sicura' rivolta agli studenti. Stando alle dichiarazioni del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, sono stati "individuati 100 studenti positivi in pochi giorni. Rinnovo l'appello a prenotarsi on line senza prescrizione medica. È un servizio gratuito per la sicurezza di tutti".

In merito alla campagna, l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato ha poi voluto rivolgere "un invito ad utilizzare il servizio dei drive-in per effettuare i test antigenici. Ad oggi sui 13mila posti a disposizione sono oltre 6 mila quelli che risultano liberi. Tutte le modalità di prenotazione sul sito Salutelazio".

Grazie allo screening con i tamponi rapidi #ScuolaSicura individuati 100 studenti positivi in pochi giorni. Rinnovo l’appello a prenotarsi on line senza prescrizione medica. È un servizio gratuito per la sicurezza di tutti ⤵️https://t.co/HlkZ9KFdAZ — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) January 12, 2021

Nel Lazio 78.587 i casi positivi

Restano sotto quota 80mila i casi positivi nel Lazio: sono ad oggi 78.587 i contagiati contro i 78.881 dell'11 gennaio, quindi 294 in meno nelle ultime 24 ore. Calano i ricoverati: sono infatti 2.871 contro i 2.887 (-16 rispetto a due giorni fa). Sale di 5 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 326 contro i 321 di lunedì.

Mentre sono 4.218 i morti (+42 decessi nelle ultime 24 ore). Superano quota 99mila i guariti: sono quindi 99.491, 1.633 in più nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi esaminati superano quota 182mila: sono oggi 182.296.

Agenas: "Nel Lazio terapie intensive al 34%"

Le terapie intensive degli ospedali italiani continuano ad essere sotto pressione, con un valore medio nazionale di occupazione dei posti letto per i pazienti Covid pari al 31%, ovvero un punto percentuale sopra la soglia critica del 30% fissata dal ministero della Salute. I dati locali, in particolare, vedono 8 Regioni alle quali si aggiungono le due Province autonome trentine, sforare il tetto del 30%, con la punta massima raggiunta, ancora una volta, dalla Provincia di Trento che si attesta al 50%, seguita da Umbria al 39% (in salita costante negli ultimi 4 giorni), Lombardia e Friuli Venezia Giulia al 38%, la prima abbastanza stabile su questo valore, la seconda in crescita.

Secondo i dati dell'Agenzia sanitaria per i servizi regionali (Agenas) aggiornati a ieri sera. Tra le altre Regioni 'sopra soglia' troviamo anche il Lazio al 34%.

D'Amato: "Intesa con i medici di famiglia per vaccinazione over 80"

Nel Lazio è stata "raggiunta l'intesa con i medici di medicina generale per la vaccinazione degli 'over 80', presto procedure operative e manifestazione di interesse rivolta ai medici che nel frattempo stanno completando la vaccinazione", ad annunciarlo l'assessore alla Sanità D'Amato. Nel frattempo prosegue a pieno regime l'attività di vaccinazione.