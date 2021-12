Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 12 dicembre 2021

Sono quasi 2mila i casi di Coronavirus nel Lazio. Sono infatti in aumento il numero dei positivi soprattutto nei Comuni della provincia capitolina (698 oggi a fronte dei 410 di ieri), con una lieve diminuzione dei casi a Roma città (meno 56 rispetto alle 24 ore precedenti) ed un aumento di 12 positivi nel resto del territorio provinciale. Nel complesso a Roma sono 816 casi, 698 nella provincia e 451 nel resto del Lazio per un totale di 1965 positivi nel territorio regionale.

"Nel Lazio su 15.878 tamponi molecolari e 26.426 tamponi antigenici per un totale di 42.304 tamponi, si registrano 1965 nuovi casi positivi (+220), sono 3 i decessi (-7), 782 i ricoverati (+8), 112 le terapie intensive (+4) e +1.015 i guariti - il commento dell'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato- . Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,6%. I casi a Roma città sono a quota 816. Superata la quota dei dieci milioni di vaccini somministrati e di questi 1,2 milionoi sono terze dosi pari ad oltre il 25% della popolazione. Bisogna mantenere alta l'attenzione, ieri oltre 48mila vaccinazioni, il 45% in più del target".

Coronavirus a Roma 12 dicembre 2021

Asl Roma 1: sono 253 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 495 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 68 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 115 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 217 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 366 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 451 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 174 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 158 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 41 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 78 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Campagna vaccinale

Nel Lazio superata quota 10 milioni somministrazioni e di queste oltre 1,2 milioni sono dosi di richiamo pari a oltre il 25% della popolazione. Superato il 95% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose. Per quanto concerne il vaccino antinfluenzale, somministrate oltre 1.080.000 dosi e già distribuiti 1 milione 330 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.915 medici di medicina generale e 377 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie. Il personale delle Forze dell’Ordine, comprese le forze di Polizia Locale e il personale della Protezione civile, possono avere gratuitamente il vaccino antinfluenzale rivolgendosi direttamente al proprio medico di medicina generale (MMG) o nelle Farmacie.