Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 12 aprile

Sono 52.068 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 48.622 sono in isolamento domiciliare, 3.050 sono ricoverati non in terapia intensiva

Scendono sotto quota seicento i casi di Coronavirus a Roma e nel Lazio, sono infatti 558 i nuovi positivi nella Capitale. Oggi su oltre 9 mila tamponi nel Lazio (ben 6.700 in meno rispetto a quelli segnalati domenica) e oltre 5 mila antigenici per un totale di circa 15 mila test, si registrano 1.057 casi positivi, ossia 618 meno di ieri.

Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono 37 i decessi e 1.012 i guariti. "Aumentano i decessi e le terapie intensive, mentre diminuiscono i casi e i ricoveri. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 7%", spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato che aggiunge: "Su anticorpi monoclonali, arruolati i primi 237 pazienti".

Sono 52.068 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 48.622 sono in isolamento domiciliare, 3.050 sono ricoverati non in terapia intensiva, 396 sono ricoverati in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri), 7.070 sono deceduti e 243.637 sono guariti.

I casi Covid a Roma del 12 aprile

Nella Asl Roma 1 sono 228 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano otto decessi con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 312 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano nove decessi con patologie. Nella Asl Roma 3 sono 18 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

I positivi nelle altre province di Roma

Nella Asl Roma 4 sono 22 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie. Nella Asl Roma 5 sono 150 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano quattro decessi con patologie. Nella Asl Roma 6 sono 128 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. si registrano cinque decessi con patologie.

199 casi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 199 casi e sono dieci i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 117 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 73 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 35 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano quattro decessi di 56, 66, 74 e 79 anni con patologie. Nella Asl di Viterbo si registrano 31 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 62 e 78 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 16 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano tre decessi di 69, 94 e 95 anni con patologie.