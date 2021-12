Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati di oggi 11 dicembre 2021

Casi di Coronavirus in calo nel Lazio. Sono infatti 1746 i positivi al Covid19 nel territorio regionale, meno 126 rispetto alle 24 ore precedenti. Lieve aumento dei casi a Roma città (872 oggi a fronte degli 861 di ieri). Nei Comuni della provincia sono invece 410 i casi e 463 nei capoluoghi regionali.

"Nel Lazio su 19.995 tamponi molecolari e 27.580 antigenici per un totale di 47.845 tamponi, si registrano 1745 nuovi casi positivi (-126), sono 10 i decessi (-3), 774 i ricoverati (-12), 108 le terapine intensive (-2) e + 660 i guariti - il commento dell’assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato -. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. I casi a Roma città sono a quota 872. Dei dieci decessi di oggi otto non sono vaccinati. Dopo diversi giorni registriamo un calo di occupazione in area medica e nelle terapie intensive un timodo segnale che dovrà essere consolidato".

Coronavirus: bollettino 11 dicembre 2021

Nel complesso, alla giornata del1 dicembre 2021 sono 28137 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 27255 sono in isolamento domiciliare, 774 sono ricoverati non in terapia intensiva, 108 sono ricoverati in terapia intensiva. 9070 sono i pazienti deceduti e 403712 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 440919 casi.



Coronavirus a Roma 11 dicembre 2021

Asl Roma 1: sono 323 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 373 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 176 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 154 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 151 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 105 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 463 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 154 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 196 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 20 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 93 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Nuovo record di vaccinazioni

Sul fronte vaccinazioni, come spiega ancora l'assessore D'Amato: "Nel Lazio la campagna di vaccinazione sta andando avanti speditamente, ieri vi sono state 61.015 dosi somministrate (+10% rispetto alla settimana precedente). I richiami ad oggi sono oltre 1 milione e 150 mila ed il totale delle somministrazioni fino ad ora effettuate nel Lazio è di circa 10 milioni. La percentuale della popolazione over 12 anni in doppia dose ha superato l’89%. Un adulto su quattro degli adulti ha già effettuato anche la dose booster. Ci sono ancora nella nostra regione 400 mila cittadini che non hanno effettuato nemmeno la prima dose ed è a loro che mi rivolgo invitandoli a prenotare. Ieri abbiamo avuto un decesso di un 55enne non vaccinato, il rischio è troppo alto".