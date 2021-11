Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 10 novembre 2021

Poco più di 20 nuovi positivi (+23) al Coronavirus nel Lazio rispetto alle 24 ore precedenti con una diminuzione dei casi a Roma città (-18). Sono 796 i nuovi casi di Covid19 nel territorio regionale alla data di mercoledì 10 novembre: 325 a Roma città, 224 nei Comuni della provincia capitolina e 247 nel resto del territorio regionale.

"Nel Lazio su 13.247 tamponi molecolari e 22.558 tamponi antigenci per un totale di 35.835 tamponi, si registrano 796 nuovi casi positivi (+23), 5 i decessi (-7), 521 i ricoverati (-2), 62 le terapie intensive (+1) e + 794 i guariti - il commento dell'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato - Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,2%. I casi a Roma città sono a quota 325. Le somministrazioni del vaccino Covid sono aumentate del 27% rispetto al dato di una settimana fa, in prevalenza terze dosi al 67%, il 25% sono seconde e prime dosi al 8%. Oggi su cinque decessi due non sono vaccinati di 54 e 58 anni e due non hanno completato il percorso vaccinale. Rinnovo l'appello a non abbassare la guardia e ad eseguire la vaccinazione Covid, compresa la terza dose per la popolazione over 60 che può essere fatta dal medico di medicina generale, nella stessa seduta vaccinale del vaccino antinfluenzale e anche in farmacia".

Coronavirus: bollettino 10 novembre 2021

Nel complesso, alla giornata del 10 novembre 2021 sono 10991 gli attuali casi positivi Coronavirus nella regione Lazio. Di cui 10408 sono in isolamento domiciliare, 521 sono ricoverati non in terapia intensiva, 62 sono ricoverati in terapia intensiva. 8856 sono i pazienti deceduti e 381490 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 401337 casi.

Coronavirus a Roma 10 novembre 2021

Asl Roma 1: sono 104 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 103 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 118 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Covid19 nei Comuni della provincia romana

Asl Roma 4: sono 63 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 49 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 112 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

SarsCov2 nel resto del Lazio

Nelle province si registrano 247 nuovi casi:

Asl di Frosinone: sono 66 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 110 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 44 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Il bollettino dello Spallanzani del 10 novembre 2021

All'Inmi Spallanzani di Roma sono ricoverati "93 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, di cui 1 in via di dismissione". Lo evidenzia il bollettino odierno, il numero 650, dell'Istituto per le malattie infettive. "Sono 17 i pazienti ricoverati in terapia intensiva - aggiungono i medici -. Quelli dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono, a questa mattina, 3329".