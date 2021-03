Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 10 marzo

Brusca impennata di contagi da Coronavirus a Roma. Sono infatti oltre settecento i nuovi positivi nella Capitale registrati emersi nel bollettino della Regione Lazio sul Covid-19: 751 quelli di oggi, contro i 688 di ieri. Non solo. Salgono ancora, di sei unità in un giorno, i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali del Lazio.

Oggi su quasi 16 mila tamponi nel Lazio (1.622 in più rispetto al 9 marzo) e oltre 22 mila antigenici per un totale oltre di 38 mila test, si registrano 1.654 casi positivi, ossia 223 più di quelli segnalati ieri. Nelle ultime 24 ore, inoltre, sono stati segnalati 22 decessi (-6) e 1.333 i guariti.

Nel Lazio sono 38.876 i casi attualmente positivi a Covid-19, di cui 2.076 ricoverati, 267 in terapia intensiva e 36.533 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 203.439, i decessi 6.114 e il totale dei casi esaminati è pari a 248.429.

"Aumentano i casi, i ricoveri e le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi", spiega l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che aggiunge: "Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 4%. Oggi è stata superata la soglia delle 600 mila somministrazioni che rappresentano oltre il 10% della popolazione del Lazio. La priorità sono i vaccini non dobbiamo perdere tempo, aspettiamo comunicazioni per le consegne di aprile e maggio. Non possiamo fermare la macchina adesso".

I casi Covid a Roma del 10 marzo

Nella Asl Roma 1 sono 328 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Dodici casi sono ricoveri. Si registrano sei decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 327 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono centodue i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano due decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 96 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Due casi sono ricoveri. Si registrano tre decessi con patologie.

I contagi nelle altre città della Capitale

Nella Asl Roma 4 sono 94 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 97 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso con patologie.

Nella Asl Roma 6 sono 167 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi con patologie.

545 casi nelle altre città del Lazio

Nelle province si registrano 545 casi e sono otto i decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono 152 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 88 e 93 anni con patologie. Nella Asl di Frosinone si registrano 252 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano tre decessi di 80, 87 e 91 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 71 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 86 anni con patologie. Nella Asl di Rieti si registrano 70 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano due decessi di 68 e 76 anni con patologie.

Il bollettino dello Spallanzani del 10 marzo

In questo momento sono ricoverati all'Inmi Spallanzani di Roma 153 pazienti positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2. Lo evidenzia il bollettino numero 405 dell'Istituto capitolino per le malattie infettive. Sono 24 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. A questa mattina sono 2.110 i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali.