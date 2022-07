Coronavirus, Lazio a rischio alto e incidenza in aumento. Casi in crescita del 40% in una settimana

Quindi ci sono il XIV (Monte Mario) con 50504 positivi contati da settembre a maggio, il nono (Eur) con 49456. A seguire, il quarto municipio (Tiburtino) che registra 43343 positivi, il il I Municipio con 42168, II municipio (Parioli) con 41964, l'undicesimo municipio (Arvalia) con 39199 e il XV distretto (Roma nord) con 38320. Le note liete, per così dire, arrivano invece dal XII (Monteverde) con 38557, dall'VIII Municipio (Garbatella) 35318 e dal XIII (Aurelio) con 33295.

La mappa del contagio in città, aggiornata al 7 luglio secondo i dati di Salute Lazio, ci rappresenta ancora come le zone più colpite sono quelle della periferia est. Il VII (Appio-Tuscolano) con 71783 positivi segnalati da settembre 2021 a oggi, è il più colpito. Subito dopo quello delle Torri con 65748 casi ogni diecimila abitanti. Il X Municipio (quello di Ostia) con 57462. III di Montesacro con 57133 e il V distretto (Prenestino-Centocelle) con 54537.

Dal report Gimbe, invece, emerge anche che se i posti letto ordinari occupati da pazienti covid in area medica sono sotto la media nazionale con un tasso dell'11,2%. Invece quelli in terapia intensiva, riservati cioè ai pazienti più gravi che necessitano di supporto respiratorio, sono al di sopra delle percentuali del resto d'Italia con un 6,6%. E la tendenza è all'aumento.

La situazione epidemiologica nel Lazio, anche se meno grave della settimana precedente come ha sottolineato anche D'Amato, resta ancora una volta in peggioramento. Secondo i dati della Fondazione Gimbe infatti, tra il 29 giugno e il 5 luglio, i casi covid hanno fatto registrare un aumento del 35,7% rispetto ai 7 giorni prima. A Roma l'incidenza ogni 100mila abitanti è a 1.207.

Stando ai dati dell'8 luglio, sono 191.237 le persone attualmente positive al covid-19 nel Lazio, di cui 796 ricoverati, 73 in terapia intensiva e 190.368 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.593.273, i morti 11.528, su un totale di 1.796.038 casi esaminati.

Nel Lazio "prosegue il trend di crescita dei casi su base settimanale ma con rallentamento della curva, +40% (il dato precedente era +50%). Il valore dell'Rt è stabile a 1.2 e aumenta l'incidenza a 1.175 su 100 mila abitanti, era 853 la scorsa settimana". Sono i numeri che ha reso noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, sottolineando nelle scorso come il picco dei casi "da qui a qualche giorno, anche se i dati di oggi sono in lieve calo rispetto ai giorni scorsi".

D'Amato: "Nel Lazio, attendiamo il picco da qui a qualche giorno, anche se i dati di oggi sono in lieve calo rispetto ai giorni scorsi"

