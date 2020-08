Coronavirus, 9 positivi in un centro d'accoglienza ai Castelli: firmata ordinanza di isolamento della struttura

Rocca di Papa, dopo il caso dei 178 positivi e dei 21 morti nella Rsa San Raffaele, non vuole correre più rischi. La vicesindaca Veronica Cimino, saputo della positività di una bambina di 18 mesi al coronavirus figlia di una donna ospite del centro accoglienza Mondo Migliore, aveva prima lanciato un allarme e poi è passata alle vie di fatto: nella giornata di domenica, infatti, è stata firmata l'ordinanza di isolamento della struttura.

Una precauzione, spiegano dal comune del Castelli Romani con una nota in un cui sottolinea come "tale provvedimento è stato posto in essere a seguito dei tamponi che sono stati effettuati in questi giorni a tutti gli operatori e a tutti gli ospiti della struttura".

Dai primi risultati delle analisi l'azienda sanitaria Asl Roma 6 (competente per territorio) ha rilevato 9 casi positivi non sintomatici e la la bambina di 18 mesi ricoverata all'ospedale Bambin Gesù la cui madre è risultata negativa al tampone. "Si precisa che nessuno di questi casi positivi rientra nel gruppo di 68 tunisini recentemente accolti nel Centro Migliore", sottolinea il comune che aggiunge come l'ordinanza di isolamento della struttura è stata firmata "al fine di garantire il puntuale rispetto della vigente normativa in materia di emergenza sanitaria Covid-19 da parte dei responsabili della struttura ed in particolar modo impedendo a qualsivoglia ospite della struttura di allontanarsi".

La vicesindaco Cimino aggiunge di aver "chiesto ed ottenuto in queste ore di rafforzare i controlli da parte delle Forze dell'Ordine intensificando i controlli su tutto il perimetro della struttura e nelle zone limitrofe".

"L'ordinanza rappresenta di fatto un provvedimento importante in termini di prevenzione per limitare un eventuale diffusione del contagio – continua la Vicesindaco – ma è necessario ora che la ASL Roma 6 proceda al puntuale trasferimento di tutti i soggetti asintomatici positivi, attualmente in quarantena vigilata, presso strutture idonee, per assicurare la massima tutela degli ospiti negativi della struttura e alla comunità di Rocca di Papa".

"Fondamentale e di vitale importanza si è dimostrato ancora una volta il coordinamento stretto e costante con gli Enti sovracomunali, in primo luogo l'ASL Roma 6, la Prefettura, e le strutture di Polizia. A Rocca di Papa, sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria abbiamo accolto e rispettato con l’impegno dei cittadini i provvedimenti stringenti in merito all’emergenza sanitaria, dedicando grande attenzione alle attività di prevenzione attraverso monitoraggi quotidiani delle strutture presenti sul territorio. Non possiamo permettere che quanto ottenuto grazie al sacrificio di tutta la cittadinanza venga messo a repentaglio – conclude Cimino – l'obiettivo principale è stato e resta per questa Amministrazione la salute dei cittadini".