Coronavirus Roma, Ostia si stringe intorno a Diego: valanga di messaggi per il gestore del pub positivo al Covid

Sono centinaia i messaggi di sostegno per Diego Gianella, il 31enne di Ostia risultato positivo al Coronavirus e ricoverato presso l'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, in terapia intensiva, sedato con ventilazione polmonare. Il ragazzo, gestore del pub Casa Clandestina, nelle ultime ora sembrerebbe aver risposto bene alle prime cure dei medici: è iniziato la terapia al plasma ed è stabile.

E sul Facebook sono centinaia i messaggi per sostenere Diego Gianella nella sua battaglia. "Tieni duro Diego. Non hai mai mollato sinora non farlo adesso. I ragazzi della nostra Ostia hanno bisogno anche di te", scrive Cinzia.

"Oh sbrigati a riprenderti testina, che il calore che dai tu ad Ostia è vitale", è l'incoraggiamento di Erika.

"Ci conosciamo da quasi 15 anni, abbiamo condiviso tante battaglie prima con la politica e poi col volontariato con la nostra associazione. Ci siamo perfino scontrati a volte per via dei nostri caratteri diversi. Ricordo ancora le uscite, le bevute e i giri nella tua punto azzurra malandata che soprannominavi la BatGianella. Il mio pensiero è che persone che come te non fanno solo il bene di chi ti sta intorno, ma di tutta Ostia e più. Non mollare che a questo mondo servi ancora", si legge nel post di Danilo.

E poi le foto, e gli immancabili hashtag "tralllalle" e "fiducia" che hanno sempre accompagnato Diego nelle sue lotte per il sociale.

Il 31enne, infatti, è conosciuto nel territorio lidense, perché molto attivo nelle attività di volontariato locale. Si era candidato alle ultime amministrative del X Municipio con la lista 'Laboratorio Civico X' per il candidato presidente Franco De Donno .

Gianella è noto anche il suo impegno verso i più bisognosi del territorio, considerata la sua collaborazione con la struttura della Caritas di Ostia: portava pasti caldi con il suo camper stillizzato, diventando un punto di riferimento per queste persone bisognose.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tre anni fa balzò agli onori della cronaca anche per aver subito una aggressione da un gruppo di giovani fascisti di Ostia.