Campidoglio, positivo al Coronavirus capo Gabinetto della sindaca: Raggi in autoisolamento

Il Coronavirus colpisce anche Stefano Castiglione, responsabile dell'ufficio di Gabinetto della sindaca di Roma Virginia Raggi.



A darne notizia è stato il Campidoglio con una nota: "A seguito di un caso accertato di Covid-19 all'interno dell'ufficio di Gabinetto, la sindaca di Roma Virginia Raggi, in aderenza alle linee guida nazionali, ha consultato il proprio medico curante che le ha inviato richiesta per l'effettuazione di un test diagnostico. La prima cittadina si è recata in un ospedale pubblico per effettuare il tampone e, come prevedono le norme, rimarrà in autoisolamento in attesa dell'esito dei test. La sindaca Raggi continuerà a esercitare comunque le sue funzioni istituzionali".



Raggi, secondo quanto si apprende, sarebbe risultata negativa al test rapido. Raggi e Castiglione non si sarebbero visti nell'ultima settimana. E questa mattina si procederà alla sanificazione dei locali di palazzo Senatorio in Campidoglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo, dopo la notizia della positività al Covid-19 di Francesco Figliomeni, i consiglieri della maggioranza e quelli di opposizione si sono messi in fila ai drive-in per verificare le proprie condizioni.