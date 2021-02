Coronavirus, Asl Roma 6 e sindaco di Pomezia chiude una scuola: "Svariati casi d'infezione"

Zuccalà: "Per le prossime due settimane tutte le attività scolastiche saranno svolte a distanza

Il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, ha appena firmato un'ordinanza che dispone la sospensione di ogni attività all'interno dell'Istituto d'Istruzione Superiore Statale "Largo Brodolini" da oggi 27 febbraio e fino al 13 marzo 2021 compreso. La decisione arriva su richiesta della Asl di competenza, a seguito dei numerosi casi d'infezione da Covid-19 registrati negli ultimi giorni in diverse classi della scuola.

"Una misura precauzionale- spiega il Primo Cittadino- visto il numero di classi poste in quarantena per i casi di positività registrati, a tutela della salute e della sicurezza di studenti, docenti e personale scolastico. Per le prossime due settimane tutte le attività scolastiche saranno svolte a distanza".