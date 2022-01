Coronavirus, grande adesione all’open day degli adolescenti: “Ora il 54% ha già fatto il richiamo”

Sono stati tanti i giovani ed i giovanissimi che hanno deciso di sfruttare la mattinata del 16 gennaio per combattere il Coronavirus ricevendo la dose booster di Pfizer

Dove si è svolto l'open day

Grazie alla sinergia attivata con l’associazione italiana ospedalità privata (Aiop), agli utenti tra i 12 ed i 17 anni, sono state messe a disposizione 5 strutture nella città di Roma (Nuova Villa Claudia, Tiberia hospital nella Asl Roma 1; Karol Wojtyla hospital e Nuova Itor nell’Asl Roma 2; il Policlinico Di Liegro nell’Asl Roma 3). A cui si aggiungono quelle di Grottaferrata, Anzio e Nettuno per quanto riguarda il territorio della provincia romana. La partecipazione attivata ha soddisfato la regione Lazio che, nei giorni scorsi, aveva lanciato questo appuntamento.

Come procede la campagna

“Oggi abbiamo raggiunto un risultato importante 2,8: somministrazioni di richiami o dosi booster. Questo significa che oltre il 54% della popolazione over 12 che aveva i requisiti per fare il richiamo lo ha effettuato” ha commentato l’assessore alla sanità Alessio D’Amato con un video, mentre era ancora in corso l’open day, previsto tra le ore 8 e le ore 14.

L'open day del 16 gennaio

“Ovunque è un successo straordinario determinato dalla forte spinta dei ragazzi – ha aggiunto D’Amato –Tutte le strutture interessate sul territorio stanno accogliendo le ragazze e i ragazzi nel migliore dei modi cercando di limitare al minimo i tempi di attesa che, senza prenotazione, inevitabilmente sono più lunghi e chiedo un po' di pazienza e comprensione. Voglio rivolgere un ringraziamento a tutti i nostri operatori sanitari e tutte le strutture messe a disposizione da Aiop e soprattutto ai ragazzi e alle famiglie che stanno dando un grande esempio di partecipazione alla campagna vaccinale”