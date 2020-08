Coronavirus nel centro d'accoglienza, proteste degli ospiti di Mondo Migliore. "Trasferire tutti i positivi"

Mattinata di tensione al centro d'accoglienza 'Mondo Migliore' di Rocca di Papa, vicino Roma, dove alcuni degli ospiti che si trovano in quarantena all'interno della struttura, hanno dato vita a una protesta.

I migaranti hanno anche esposto alcuni striscioni, sopra uno dei quali si legge: "Siamo in quarantena da tre settimane, nessun risultato". Secondo quanto si apprende il direttore del centro accoglienza di Rocca di Papa Domenico Alagia, della Cooperativa San Filippo Neri, precisa che sono 20 le persone ospiti del 'Mondo Migliore', quasi tutti di nazionalità nigerianiana.

Il gruppo dalle 7 del mattino ha inscenato una protesta pacifica per chiedere il risultato del terzo tampone effettuato per il Covid. "Ricordiamo che sono tutti risultati negativi ai primi 2 tamponi e che sono in quarantena da 19 giorni, invece che da 14 come di regola", spiega la direzione del centro sottolineando che la "manifestazione pacifica si è svolta davanti al cancello di ingresso di Mondo Migliore, ma restando all'interno del centro".

Veronica Cimino, vicesindaco di Rocca di Papa e candidata a prima cittadina del comune dei Castelli Romani, è andata sul posto e pubblicato un video du Facebook sottolineato come servano soluzioni razionali e logiche, ma soprattutto veloci: "Immediato trasferimento di tutti i positivi del centro".

"Esigo massima collaborazione dagli organi sovracomunali preposti alla sicurezza, a cominciare dalla Prefettura, che gestisce 'Mondo Migliore. Siamo in attesa che l'ASL concluda il monitoraggio sanitario e ne comunichi i risultati per adottare tempestivamente ogni misura necessaria per garantire la sicurezza di tutti". Sul posto è intervenuta la polizia. La protesta è poi rientrata nel corso della mattinata.

