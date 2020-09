Studentessa positiva al liceo: sanificazione in corso, lunedì riapre l'istituto

Riaprirà regolarmente lunedì 28 settembre l'Istituto Majorana-Pisano Eusebio Ciccotti di Guidonia Montecelio. Come informa il Dirigente Scolastico del liceo del Comune della Città dell'Aria "è in corso la sanificazione, che terminerà oggi, dei locali dove è entrata in contatto la studentessa positiva al Covid 19. Domani lunedì 28 settembre l’istituto riaprirà regolarmente".

