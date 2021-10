Coronavirus, nel Lazio il 91% della popolazione adulta è vaccinata

Nel Lazio il 91% della popolazione adulta ha completato il percorso di vaccinazione, mentre la popolazione dai 12 anni in su è completamente vaccinata all'85%, un risultato eccellente tra i più alti in Europa.

Lo scrive in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato che spiega: "Sono iniziate anche le prenotazioni delle dosi booster per gli operatori sanitari che possono prenotarsi sul sito di Salute Lazio con la tessera sanitaria. Prosegue inoltre la campagna delle terze dosi per gli over 60. Per tutti coloro che intendono prenotare la terza dose anti Covid devono essere trascorsi 180 giorni dall'ultima dose di vaccino".

"Prosegue anche la campagna di vaccinazione antinfluenzale rivolta a tutti i cittadini over 60 e ai minori tra 6 mesi e 6 anni, rivolgo un invito a contattare subito il proprio medico di famiglia per prenotare anche la vaccinazione antinfluenzale - continua D'Amato - Ad oggi i medici di medicina generale che hanno iniziato le somministrazioni sono 1.813 e 53 i pediatri di libera scelta. Le dosi di vaccino antinfluenzale già consegnate sono circa 700mila".