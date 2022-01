Coronavirus, in primavera via l'obbligo della mascherina all'aperto nel Lazio

Nel Lazio a primavera sarà possibile togliere l'obbligo della mascherina all'aperto. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della cerimonia allo Spallanzani per ricordare il ricovero dei primi casi covid diagnosticati in Italia, la coppia cinese di Wuhan.

Due anni dopo i primi contagi e con la curva in calo dopo l'impennata per la variante Omicron, nei prossimi mesi si potrà tornare a respirare senza i dispositivi anti contagio. "Siamo in una fase di plateau, attendiamo nelle prossime settimane una discesa, che potrebbe essere anche repentina come avvenuto in altri Paesi prima di noi", ha aggiunto.

Il plateau, a cui fanno rifermento in questi giorni gli esperti, si riferisce al piano che assume la curva dei contagi dopo l'ompennata iniziale e prima di scendere. In sostanza, come già sottolineato da D'Amato, il peggio potrebbe essere passato: "Nel Lazio la variante Omicron è oramai prevalente al 95% sul totale dei campioni sequenziati secondo l'analisi preliminare del laboratorio regionale di riferimento dell'Istituto Spallanzani. I dati preliminari condotti dal Seresmi-Spallanzani vedono però un valore rt ancora sotto a 1 per la seconda settimana di seguito".

"Ora in questa fase è importante raggiungere quante più persone con la dose booster e continuare con le prime dosi. A metà febbraio puntiamo di arrivare nel Lazio al 90% di popolazione con la terza dose", ha detto l'assessore. Per quanto riguarda la possibilità di rivedere le misure anti-Covid come richiesto dalle Regioni, ''serve una semplificazione del sistema dei colori e della modalità di allerta, mantenendo la cautela sulle zone rosse", ha spiegato.

"Probabilmente assisteremo un calo della curva nelle prossime settimane ed anche per questo abbiamo chiesto al Governo di snellire, in questa fase, le procedure per chi ha fatto dosi di richiamo. Credo che nei prossimi giorni ci saranno atti formali in merito, anche sulla scuola", ha aggiunto l'assessore.