Coronavirus, nel Lazio nuovi casi in calo del 19,6%: il report della fondazione Gimbe

Calano i nuovi casi positivi al coronavirus a Roma e nel Lazio. A dirlo è il report della fonazione Gimbe che testimonia l'andamento in flessione della curva dei contagi. Buone notizie che fanno ben sperare, anche alla luce dell'allentamento delle norme restrittive in merito alla diffusione del contagio. Da venerdì 11 febbraio, infatti, non sarà più obbligatorio tenere la mascherina all'aperto e, se i dati continueranno a migliorare, dal 31 marzo in poi cesserà lo stato di emergenza.

Stando al report, nella settimana tra il 2 e l'8 febbraio, nel Lazio "si registra una performance in miglioramento". Secondo le ultime rilevazioni infatti, i casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti sono 4666, contro i 4987 dell'ultima settimana di gennaio. In sostanza, i nuovi contagi sono in "diminuzione del 19,6%".

Restano invece "sopra soglia di saturazione i posti letto - spiega ancora Gimbe - in area medica (32.3%) e in terapia intensiva (19.5%) occupati da pazienti Covid-19". Certo però il calo, soprattutto dei malati gravi, è evidente. Nella scorsa settimana erano occupati il 32.4% dei posti letto dei ricoveri ordinari, qundi pressoché uguale al dato aggiornato, più rilevante il miglioramento dei pazienti che preccupano di più per la loro salute, visto che nelle rilevazione precedente, dal 26 gennaio al 2 febbraio, era al 21%.

Dati che, però, non devono far abbassare la guardia come ha sottolineato Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, a Cusano Italia tv: "Siamo in una fase che ci vede verso l'uscita da questa quarta ondata soprattutto grazie ai vaccini. L'abolizione delle mascherine al chiuso, in questo momento, però mi sembrerebbe una follia".

Ad ogni modo, le buone notizie riguardano anche le vaccioni. I residenti nel Lazio continuano a farle. Ha completato il ciclo l'84% della popolazione, a cui va aggiunto un ulteriore 3,1 solo con prima dose. Elevato anche il tasso di copertura con terza dose, che è dell'85,5%. In fascia pediatrica, tra i 5 e gli 11 anni, è stato immunizzato completamente il 22,5% dei bambini, a cui va aggiunto un ulteriore 14,9 con unica dose. In entrambi i casi, il Lazio si attesta sopra la media italiana.