Coronavirus, Lazio regione con più ricoverati: da giugno quasi 14 nuovi casi di media al giorno

Focolai, casi di importazione e una maggiore attenzione ai ricoveri in fase di pre-ospedalizzazione. Sono questi i fattori che, negli ultimi due mesi (56 giorni per la precisione), hanno dettato il ritmo sul conto dei nuovi casi di coronavirus a Roma e nel Lazio.

Eloquente, per capire al meglio la situazione, è la mappa del contagio dei venticinque quartieri di Roma. Il quartiere che segna più casi è quello di Torre Angela. A seguire ci sono Val Melaina, Centocelle e Garbatella (qui la mappa completa). La storica zona del VIII Municipio ha risentito, infatti, del focolaio scoppiato nel palazzo occupato di piazza Pecile.

Lazio regione con più pazienti ricoverati con sintomi

Spulciando i dati si nota come nel Lazio in 56 giorni siano stati registrati 773 contagi numeri che non preoccupano, lo sottolineiamo, ma che hanno acceso più di una lampadina soprattutto negli ultimi giorni con l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato che prima aveva annunciato una ordinanza per l'obbligo delle mascherine (poi stoppato dal presidente Nicola Zingaretti) e quindi auspicato un provvedimento per i test obbligatori sui pullman provenienti dai Paesi a rischio questo perché, dati alla mano, al momento il Lazio è la regione con più ricoverati con sintomi.

Il numero, fornito il 26 luglio da Protezione Civile, Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, racconta che al momento in cui vi scriviamo nella regione ci siano 189 pazienti ricoverati con sintomi contro i 143 del Piemonte e 139 della Lombardia.

I dati, però, vanno sempre analizzati: nel Lazio, infatti, sono appena nove le persone in terapia intensiva, quindi le più gravi, e 737 in isolamento domiciliare. Sono così 935 gli attuali positivi contri i 6.771 della Lombardia e i 1.365 del Piemonte.

La media dei casi giornalieri di giugno

In questi due ultimi due mesi scarsi, c'è stata una media di 13,8 nuovi casi giornalieri nel Lazio. La settimana più calda sul fronte dei contagi è stata senza dubbio quella dall'8 al 14 giugno. In quei giorni, complessivamente, sono stati contati 134 nuovi positivi (circa 19 al giorno) a causa di due focolai scoppiati, quello della Garbatella e quello della clinica San Raffaele Pisana

La settimana dopo c'è stato poi il cluster dell'istituto religioso Teresianum. Focolai che hanno fatto schizzare l'indice Rt sopra 1: è l'indicatore che calcola il tasso di contagiosità dopo l'applicazione delle misure decise per contenere la malattia. Ma non finisce qui.

A luglio caos con i casi di importazione

A luglio, in tre settimane (dal 6 al 26), c'è stata una media di 16,4 nuovi positivi al giorno (+3 di media al giorno rispetto i 56 presi in esame). A tenere banco, in questi giorni, sono stati gli oltre 100 casi con link epidemiologico riconducibile a voli dal Bangladesh che hanno portato allo stop di voli.

Divieti inoltrati poi che hanno coinvolto anche chi torna da Armenia, Bahrein, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù e Repubblica Dominicana prima, e da Romania e Bulgaria poi.

Per queste ultime due nazioni, l'allarme a Roma era scattato il 23 luglio quando due badanti romene sono state trovate positive ai controlli presso l'autostazione Tiburtina. Erano arrivate a bordo di un pullman proveniente da Bacau. La Regione si è già mossa per capire comportarsi, visto che in molti sono già rientrati e hanno ripreso a lavorare: l'obiettivo è quello di limitare la possibilità di nuovi contagi.