Coronavirus, nel Lazio dati da fascia gialla e Rt a 0.79. Zingaretti: "Pronti a riaprire"

Bisognerà aspettare almeno il 26 aprile, ma i dati riguardanti la diffusione del contagio da Coronavirus a Roma e nel Lazio sono in calo. La curva dei positivi, infatti, nelle ultime settimane è in flessione e lo dimostra anche l'ultimo bollettino del Covid-19.

In sostanza, quelli degli ultimi giorni sono numeri da fascia gialla, certificati anche nel monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità. Il Lazio, però, resterà ancora in zona arancione, a cause delle disposizioni dell'ultimo decreto firmato dal premier Mario Draghi che, nella conferenza stampa di venerdì, ha però parlato delle prossime riaperture, fissando alcuni parametri che serviranno a capire chi e come potrà tornare ad una quotidianità con meno restrizioni.

Riaperture ben accolte anche dal governatore Nicola Zingaretti: "Il Lazio con un Rt a 0.79 è pronto". Il report dell'Iss ha poi sottolinea anche una incidenza da 192 casi ogni 100 mila abitanti, scesa in sette giorni a 152. I focolai emersi sono 812, ovvero 206 in meno dello scorso venerdì. Se i parametri continuassero a migliorare, il Lazio da lunedì 26 aprile passerebbe nella fascia gialla. Quindi ristoranti e bar aperti a pranzo e a cena, ma all'aperto (qui le linee guida per le riaperture).

Ieri un'altra buona notizia, questa dal fronte dei vaccini. In ventiquattro ore, sono state fatte 32mila somministrazioni dei sieri anti Covid nel Lazio. Un record. "Stiamo andando verso il milione e 445 mila vaccinazioni totali", ha spiegato l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato.