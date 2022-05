Coronavirus, nel Lazio nuovi casi in calo del 17% rispetto alla settimana precedente

Sono 149.605 le persone attualmente positive al coronavirus nel Lazio, di cui 1.065 ricoverati, 58 in terapia intensiva e 148.482 in isolamento domiciliare. Un dato, quello dei nuovi contagi, in calo rispetto alla settimana precedente e diminuito del 17%.

A dirlo sono i dati resi noti dalla regione Lazio, con l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che spiega: "L'incidenza è scesa a 624 per 100 mila abitanti e il valore dell'indice Rt resta stabile". Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 1.346.555, i morti 11.171, su un totale di 1.507.331 casi esaminati. Vediamo nel dettaglio settimanale com'è la situazione.

Il bilancio degli ultimi sette giorni

Il numero di positivi è calato. Ma di quanto? Sabato 23 aprile si contavano, 156225 contagiati dal coronavirus e 1.445.404 casi esaminati dall'inizio della pandemia, sette giorni dopo, venerdì 6 maggio, sono stati registrati invece 149605 casi e 1.507.331 esaminati. Dunque, un calo di 6620 contagiati e 61927 persone tamponate in più.

Cali che si registrano in media anche confrontando i singoli giorni. Domenica 24 aprile si contavano 158851 contagi, domenica primo maggio 154701 ossia 4150 in meno. Flessioni che, con forza maggiore o in maniera più contenuta, abbiamo registrato anche nei giorni successivi.

Lunedì 2 maggio ci sono stati 6025 positivi in meno rispetto a lunedì 25 aprile, martedì 3 maggio ce ne sono stati 2724 in meno rispetto a martedì 26 aprile, mercoledì 4 maggio 3878 casi in meno rispetto al 27 aprile, giovedì 5 maggio 5202 in meno rispetto a giovedì 28 aprile, mentre venerdì 6 maggio il numero di contagi è diminuito di 6695 unità rispetto a venerdì 29 aprile.

La situazione nei quartieri di Roma

Le zone più colpite sono quelle della periferia est. Il VII (Appio-Tuscolano) con 56324 positivi e un'incidenza di 1872 casi ogni diecimila abitanti è il più colpito. Subito dopo quello delle Torri con 2092 casi ogni diecimila abitanti. Il X Municipio (quello di Ostia) con 45695. III di Montesacro con 43315 e il V distretto (Prenestino-Centocelle) con 43099.

Quindi ci sono il XIV (Monte Mario) con 39451 positivi contati da settembre a marzo, il nono (Eur) con 38760. A seguire, il quarto municipio (Tiburtino) che registra 33526 positivi, il II municipio (Parioli) con 32538, il XV distretto (Roma nord) con 30979, il I Municipio con 3200 e l'undicesimo municipio (Arvalia) con 30245. Le note liete, per così dire, arrivano invece dal XII (Monteverde) con 29419, dall'VIII Municipio (Garbatella) 26675 e dal XIII (Aurelio) con 25843.