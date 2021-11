Coronavirus Lazio, cresce il tasso di occupazione dei posti letto. L'esperto: "Atteso nuovo picco"

Il valore l'indice Rt è stabile all'1,3, mentre si registra un lieve aumento dell'incidenza. Nel Lazio, al momento si contano 72.5 ogni contagi da Coronavirus, ogni centomila abitanti. Dati, che inoltre, vanno uniti a quanto accade negli ospedali dove i posti letto per i malati gravi dovranno essere rimpolpati.

I tassi di occupazione della rete ospedaliera, infatti, sono in lieve incremento, ma ancora al di sotto delle soglie di allerta. A dirlo è l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato dopo gli ultimi dati dei contagi e Roma e nel resto della regione. Facendo parlare i numeri, sono 535 i ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio (14 in più in 24 ore), mentre sono 68 le terapie intensive occupate, con un +6 rispetto a ieri.

Nei prossimi giorni, la rete ospedaliera regionale aumenterà la portata dei posti letto. Un de-ja vù rispetto al passato. I 780 posti attuali passeranno 979, ossia 193 i posti letto per ricoveri ordinari e sei per i reparti delle terapie intensive. Numeri che sono destinati ad aumenta perché il picco dei contagi arriverà nei prossimi giorni, come ha sottolineato anche l'esperto, il professor Antonello Maruotti, ordinario di Statistica all'Università Lumsa e cofondatore dello StatGroup19: "Nel Lazio nonostante il numero elevato di casi, ci stiamo avvicinando alla fase del picco d'incidenza cioè il periodo in cui avremo un numero costante di casi ma dopo il quale ci fermeremo e cominceremo lentamente a scendere. Quando arriverà questa fase? Speriamo già dalla fine della prossima settimana".

Che i dati sono in aumento lo testimonia anche il rapporto della fondazione Gimbe. Nella settimana 3-9 novembre la Regione Lazio ha registrato un incremento percentuale dei casi totali di contagio da SARS-CoV-2 del 1,2%. Negli ultimi 14 giorni (27 ottobre-9 novembre) si rileva un'incidenza di 141 casi positivi per 100.000 abitanti. L'assessore D'Amato è consapevole che il virus sia ancora in circolo, ecco perché da giorni sta battendo il testo sulla terza dose del vaccino anti Covid.

Nel Lazio, da tempo, si sta già lavorando al piano per l'avvio, in programma il primo dicembre, della somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid agli over 40. Secondo quanto si apprende, in Regione potranno essere effettuate 70mila somministrazioni al giorno. A partire da quella data, negli hub si potrà accedere solo su prenotazione, così da evitare assembramenti dato il maggior afflusso di persone previsto.

Ad oggi, sono 8.9 milioni le dosi di vaccino somministrate nel Lazio, come ha reso noto l'assessore D'Amato nell'ultimo bollettino: "Oltre il 93% della popolazione adulta e oltre l'87% di over 12 hanno concluso il percorso vaccinale". Le terze dosi già effettuate sono invece più di 300 mila.