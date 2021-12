Coronavirus, la regione apre 5 hub vaccinali anche di notte. D'Amato conferma: "Lazio in zona gialla"

Il Lazio sarà in zona gialla ad inizio 2022. A confermarlo è l'assessore alla sanità dellaregione Lazio, Alessio D'Amato che, in un'intervista al Tgr Lazio, ha rivolto un appello a vaccinarsi, a rispettare le regole e a festeggiare in sicurezza: "Con il nuovo anno cambierà il colore nella nostra regione, è un dato credibile. Bisogna correre veloce sulla terza dose, 5 hub lavoreranno in notturna fino alla mezzanotte. La rete ospedaliera sta reggendo, ma è molto presto per fare valutazioni" ha aggiunto D'Amato, che sulla quarta dose non si è sbilanciato: "Ci affidiamo alla scienza e alle valutazioni del Cts".

Gli hub vaccinali che resteranno aperti fino alle 24 sono: Termini, Fiumicino aeroporto lunga sosta, Eur piazzale Quadrato della Concordia, Tor Vergata 'Le Vele' e palasport di Tivoli.

"Abbiamo 300mila cittadini che ancora non hanno fatto nessuna dose, per loro la situazione potrebbe diventare seria se entrassero in contatto con il virus", ha aggiunto. "La pandemia colpisce in maniera grave soprattutto i non vaccinati. I due terzi delle aree mediche sono occupate da non vaccinati. In terapia intensiva il 70% dei pazienti sono persone che non sono vaccinate o non hanno completato il ciclo".

Facendo il punto a un anno dal V-Day all'Inmi Spallanzani, D'Amato ad Adnkronos ha poi aggiunto: "Siamo ancora sul fronte, con un arma in più, i vaccini, che sono efficaci e riducono le complicanze. Rispetto ad un anno fa nonostante la variante Omicron, il quadro è completamente diverso in numero di decessi e pressione su ospedali. Oggi riguardano pressoché interamente coloro che non si sono vaccinati o non hanno completato percorso. Il virus ci insegna che dobbiamo correre più delle varianti e che dobbiamo vaccinarsi".