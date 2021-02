Coronavirus, alla Garbatella chiude il plesso Alfonzi: classi in quarantena e tamponi per gli studenti

Scuola chiusa. Nel plesso Aurelio Alzoni dell’istituto comprensivo Damiano Sauli, alla Garbatella, da lunedì 22 febbraio le aule rimangono vuote.

Perchè chiude il plesso Alonzi

La decisione è stata comunicata dalla dirigente scolastica, Filomena Sannino, a seguito all’ “intensificazione delle comunicazioni relative ai casi di positività di SARS Covid 19”. La scuola, d’altra parte, era stata raggiunta nel tardo pomeriggio di sabato 20 febbraio da una comunicazione della ASL Roma 2. La decisione della preside è stata conseguente.

Tamponi e quarantene

Il plesso Alonzi chiude “in via precauzionale” si legge nel decreto emesso dalla dirigente scolastica “per consentire una più approfondita valutazione epidemiologica”. Per il rientro a scuola in sicurezza “la Asl prevede la programmazione dei tamponi di screening di tutte le classi non in quarantena”. Intanto la scuola di Garbatella, fino a nuova comunicazione, rimane chiusa, le lezioni pertanto avverranno attraverso attività di didattica digitale integrata.

Le scuole chiuse nel 2021

Nel 2021, per ragioni legate alla diffusione del nuovo Coronavirus, il primo plesso a chiudere era stato quello della scuola Chizzolini al Villaggio Prenestino. Il Covid era poi entrato nel plesso dell'Istituto Comprensivo Donatello, in via Millet 21 nella zona di Grotte Celoni. Da lunedì 22 febbraio all’elenco si aggiunge anche la scuola primaria della Garbatella.