Coronavirus, la denuncia dei medici: "Minacciati da chi vuole esoneri vaccinali"

Medici minacciati da chi chiede esoneri vaccinali. La denuncia arriva dopo che la procura di Roma ha ricevuto un esposto, che riguarda proprio le continue aggressioni verbali che i camici bianchi continuano a subire. Lo denuncia, all'agenzia Dire, il segretario dell'Ordine dei medici di Roma, Cristina Patrizi.

Oltre al carico di lavoro, "si aggiunge tutta la pressione derivante da richieste improprie di esoneri vaccinali con le modalità più svariate, come ad esempio l'ingiunzione minacciosa di rilasciare certificazione di esonero con format utilizzati verosimilmente da studi legali. Questo crea una situazione di difficoltà, di disagio e di tensione ingestibile per i medici, molti dei quali si rivolgono all'Ordine per ricevere un supporto", spiega Patrizi.

Il segretario dell'Omceo Roma sottolinea che "noi abbiamo denunciato questa situazione, cerchiamo di essere vicini ai colleghi in tutte le maniere possibili. Per la medicina generale si tratta di una situazione pesantissima. Come Ordine dei medici esprimiamo grande vicinanza. Il nostro presidente, Antonio Magi, lo ha denunciato in tutte le maniere possibili, chiedendo alle istituzioni di mettere in campo tutto ciò che è necessario per allentare questo carico improprio".

Il segretario dell'ordine dei medici di Roma afferma poi che "se il medico a volte non risponde è perchè non ha certo un call center a disposizione: è solo o nella migliore delle ipotesi con una segretaria, pagata dal medico stesso. E non dobbiamo dimenticare che questo avviene in un momento in cui i 4.000 medici della regione Lazio hanno ciascuno un carico medio di assistiti covid pari a circa 70 pazienti. Cui vanno aggiunti quattro, cinque persone tra familiari, parenti, congiunti, figli del singolo soggetto Covid, tutti da monitorare, sorvegliare, isolare, mettere in quarantena, senza dimenticare i tamponi in apertura e in chiusura. Tutto ciò passa sempre attraverso il medico di medicina generale. Si tratta, dunque, di un carico pesantissimo, a cui si aggiunge tutta la questione delle minacce".

Secondo Patrizi, quindi, "è necessario che le istituzioni siano molto vicine alle esigenze della medicina generale, instaurando un rapporto di collaborazione molto forte e fornendo risposte a questa situazione di disagio. In caso contrario la vedo davvero difficile".