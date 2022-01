Coronavirus, dal 7 gennaio attivi 27 drive-in per il tracciamento degli studenti: ecco dove andare

In vista della riapertura delle scuole "sarà potenziato il contact tracing con 27 drive-in a disposizione degli studenti a partire dal 7 di gennaio. Si potrà prenotare sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l'istituto scolastico". Ad annunciarlo in una nota è l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

Le strutture che aderiscono all'iniziativa sono: via Clauzetto, Idi, Santa Maria della Pietà, Cristo Re e Villa Betania (Asl Roma 1), Togliatti e Zooprofilattico (Asl Roma 2); Forlanini e Fiumicino (Asl Roma 3).

Nelle Province Riello e Cittadella della Salute a Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Acquapendente (Asl di Viterbo); ex Istituto Sani, Casa della Salute di Priverno, ospedale Fiorini di Terracina, Di Liegro a Gaeta, ex Rossi Sud 1 e 2, drive-in di Gaeta (Asl di Latina); via del Terminillo a Rieti e Magliano Sabino (Asl di Rieti); Frosinone, Sora, Cassino e Ceccano (Asl di Frosinone).

L'assessore, nel bollettino sui contagi da coronavirus del 4 gennaio scorso, ha ricordato anche che per quanto riguarda le vaccinazioni "nel Lazio è stata superata la quota di 11,1 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,1 milioni sono dosi di richiamo oltre il 44% della popolazione adulta. Superato il 96,5% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l'90,5% degli over 12 sempre in doppia dose".

"La fascia 5-11 anni è al 12% di copertura con oltre 45 mila somministrazioni. La fascia 12-19 anni all'80% con oltre 342 mila somministrazioni. Con le terze dosi abbiamo raggiunto il 44% degli adulti con oltre 2,1 mln di somministrazioni effettuate", ha concluso.