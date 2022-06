Coronavirus, D'Amato: "Casi in calo ma attenzione alla varante portoghese, la Omicron 5"

I casi di coronavirus a Roma e nel Lazio calano, ma la Regione guarda con attenzione a Omicron 5. A dirlo è l'assessore alla sanità laziale, Alessio D'Amato: "È per ora la variante più diffusiva, che potrebbe comportare un innalzamento della curva per l'autunno. Per questo chiediamo che arrivino presto i vaccini aggiornati che dovevano essere pronti già da mesi".

La variante, che in Portogallo si è diffusa, è maggiormente trasmissibile rispetto alle altre sottovarianti del Covid-19 a causa di almeno due mutazioni che le consentono di legarsi alle cellule umane in modo più efficace. Inoltre, come la variante Delta, è sinciziogena, ovvero le cellule polmonari infettate dal virus si fondono con quelle adiacenti sane non infettate.

La BA.5, così si chiama la sottovariante di Omicron che sta facendo tremare il Portogallo, è talmente tanto diffusiva che in terra lusitana i contagi sono passati dagli oltre 11.000 registrati all'inizio di aprile a circa 28.000.

"È difficile capire perchè anche quest'anno il Portogallo sia il Paese culla di una delle varianti del Covid-19, in questo caso la BA.5. Le varianti sono sempre emerse o da Paesi in cui era presente un basso grado di vaccinazioni, come ad esempio il Sud Africa, o da Paesi in cui c'era una grande circolazione di virus, soprattutto tra soggetti giovani, con provenienze da diversi Paesi. Il Portogallo rientra abbastanza in queste categorie, non credo abbia una tasso di vaccinazione bassissimo ma penso che la popolazione non abbia fatto le dosi booster e i richiami", ha spiegato alla Dire il professore Massimo Andreoni, direttore scientifico della Società italiana malattie infettive (Simit) e professore ordinario di Malattie infettive della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma Tor Vergata.