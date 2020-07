Coronavirus, chiuso Michelino Fish all'Infernetto. Il locale: "Tutto iniziato da cliente trovato positivo"

Prima un cliente risultato positivo al Covid-19, poi la cameriera e quindi la chiusura del locale. Il ristorante Michelino Fish dell'Infernetto,è stato chiuso temporaneamente per coronavirus dalla Asl Roma 3. E' la terza momentanea serrata nel X Municipio dopo il caso nello stabilimento La Vela e quello all'Old Wild West di Dragona.

La proprietà del ristorante Michelino Fish di viale di Castel Porziano 420, con una nota ha voluto chiarire la propria posizione in merito alla chiuse per alcuni giorni per permettere la sanificazione dei locali e il completamento dell'indagine epidemiologica avviata dalla Asl Rm3.

"L'indagine si è resa necessaria dopo il riscontro di un caso di Covid riguardante un cliente proveniente da Varese,che circa 2 settimane fa è stato a cena nella nostra Ristopescheria. - spiega il locale - I tamponi effettuati ieri sul nostro personale e sui titolari hanno dato esito negativo,tranne appunto nel caso della giovane cameriera trovata invece positiva al primo test,mentre il resto della sua famiglia con esito negativo. La nostra dipendente, di nazionalità italiana, si dichiara asintomatica e possiamo confermare che le sue condizioni di salute sono, e sono state negli ultimi 15\20 giorni, assolutamente ottime, altrimenti non avrebbe potuto lavorare nella nostra struttura".

Quindi i ringraziamenti alla clientela e non solo: "Grazie di cuore per la fiducia che da sempre ci mostrate, sapendo che la nostra attività, portata avanti da una grande famiglia del territorio, vi ha sempre garantito la massima attenzione sulla salubrità e sul rispettare tutte le regole per la prevenzione dell'epidemia Covid".