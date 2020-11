Coronavirus, a Fiumicino chiudono i centri commerciali nei weekend: l'ordinanza del sindaco

I centri commerciali di Fiumicino saranno chiusi nei week end. Centro Leonardo, il Market Central Da Vinci e il Da Vinci Village, infatti, dopo l'ultimo Dpcm non saranno operativi. A cancellare i dubbi l'ordinanza del sindaco di Fiumicino Esterino Motino firmata ieri: "Nello specifico, nei giorni prefestivi e festivi rimarranno chiusi il Centro Leonardo, il Market Central Da Vinci e il Da Vinci Village - spiega Montino -. Quando il DPCM parla di "centri commerciali", questa denominazione è da intendersi in senso estensivo e include le aree commerciali. Lo scopo è evitare l'aggregazione di centinaia di persone nello stesso luogo".

"I nostri centri commerciali hanno una capacità di attrazione molto forte - continua il sindaco -. Qui, ogni fine settimana, arrivano oltre 10 mila persone da tutto il circondario. Roma in primis. Una cosa che, in tempi normali, è ottima. Ma non viviamo tempi normali: siamo nel pieno di una pandemia mondiale. I numeri crescono ogni giorno in modo importante e questo ci impone grande prudenza, come dimostrano le scelte del governo".

"Qualcuno insiste minacciando ricorsi - conclude Montino -, ma è bene essere chiari ed evitare equivoci: bisogna che le aree commerciali di questo tipo rimangano chiuse nei giorni festivi e prefestivi. E' una regola imposta dalla situazione, ma è anche semplice buon senso. Non possiamo fare appelli per evitare gli assembramenti e poi permettere che migliaia di persone si concentrino in pochi punti".

L'ordinanza, firmata ieri sera, è in vigore da oggi e fino al 3 dicembre prossimo, data di scadenza dell'ultimo DPCM.