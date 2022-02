Coronavirus, casi in diminuzione del 30% a Roma e nel Lazio

I casi di coronavirus nel Lazio sono in diminuzione su base settimanale di circa il 30%. A dirlo in una nota è l'assessore alla sanità Alessio D'Amato che voluto rivolgere un "appello per la vaccinazione pediatrica nella fascia 5-11 anni": "Finora vi sono state oltre 143 mila prime dosi pari al 38% e 102 mila seconde dosi pari al 27%. Non bisogna fermarsi".

I dati, come detto, danno ragione a D'Amato. L'incidenza per 100mila abitanti scende a 870 rispetto a 1.214 della settimana scorsa. Che il trend sorrida, lo dimostrano anche i numeri riscontrati nel bollettino dei contagi da coronavirus nel Lazio del 16 febbraio nel quale il numero dei guariti era quasi il triplo rispetto quello dei nuovi casi positivi. Un dato, questo, confermato anche nel bollettino del 17 febbraio.

Non solo. Il valore dell'indice Rt si mantiene sotto 1 e sta progressivamente calando la pressione sulla rete ospedaliera. Secondo i dati Agenas, infatti, i reparti di terapia intensiva nel Lazio sono occupati al 18%, quattro punti percentuali in meno rispetto a quelli di 10 giorni fa. L'area non critica, invece, è al 29%. Entrambi, comune, sotto la soglia di allerta.