Coronavirus, Beatrice Lorenzin positiva al Covid: "Non so come l'ho preso"

Beatrice Lorenzin è risultata positiva al Coronavirus. L'ex ministra della Salute, che ha mosso i primi passi in politica ad Ostia aderendo al movimento giovanile di Forza Italia nel Lazio nel 1996 prima di virare nel centrosinistra, alla Dire ha spiegato: "Si lo confermo, ho il Covid, non c'è niente di segreto. Purtroppo sono positiva. Ho la febbre e mal di gola. Non capisco come posso averlo preso, è una cosa incredibile".

"Io porto sempre la mascherina e sono particolarmente attenta. Questo ti fa capire come è facile contrarlo. Forse l'ho preso dagli occhi, io porto gli occhiali per leggere, potrei aver toccato qualcosa o poggiato gli occhiali. Non so". Sull'app Immuni Lorenzin dice: "Ho avuto un problema con il cellulare, non sono riuscita a scaricarla".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La commissione Bilancio della Camera con all'ordine del giorno il Recovery fund è stata così sconvocata. E' a rischio anche la seduta dell'aula di domani che prevede proprio il primo voto sulle risorse europee proprio per la positività della deputata nata a Roma.