Coronavirus, al Bambino Gesù più di 80 piccoli pazienti ricoverati: "La maggior parte ha meno di 4 anni"

Il Bambino Gesù di Roma ha nelle sue stanze sempre più piccoli pazienti perché positivi al coronavirus. Nella giornata di ieri è stato superato per la prima volta il numero complessivo di 80 pazienti ricoverati con covid-19".

A dirlo è lo stesso polo sanitario, con una nota e un grafico diffuso sui canali social: "Si tratta prevalentemente di bambini sotto i 4 anni di età e di ragazzi ricoverati con altre patologie e positivi al SARS-CoV-2. Per ridurre le occasioni di ricovero e i rischi legati alla malattia, l'ospedale ribadisce l'importanza della vaccinazione nei bambini e nei ragazzi e auspica che si possa procedere al più presto alla vaccinazione anche per i bambini da 0 a 4 anni".

Il Bambino Gesù fotografa dunque un "aumento di ricoveri" che ha avuto inizio a novembre e "che ha avuto di recente un'impennata" con l'exploit dei contagi, anche a causa della variante Omicron. Per far fronte a questa situazione, sono stati riorganizzati gli spazi con i ricoverati per Covid, che fino ad ora andavano prevalentemente nella sede di Palidoro, ospitati anche in quella del Gianicolo.