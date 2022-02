Coronavirus, al Bambino Gesù calano i ricoveri dopo il picco del 29 gennaio

All'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma "dopo il picco del 29 gennaio scorso, il numero dei ricoveri ha preso a calare, passando in circa 10 giorni da 86 a 54 posti letto occupati, di cui 5 in area critica". Lo sottolinea l'ospedale del Vaticano, nel bollettino Covid dell'assessorato alla Sanità della Regione Lazio, facendo il punto della situazione dei ricoveri Covid dal 20 dicembre al 9 febbraio.

"Un trend che dà fiducia, ma non deve far abbassare la guardia e desistere dall'impegno nella vaccinazione dei ragazzi e dei bambini, che ancora oggi purtroppo, se non protetti, possono incorrere nelle forme gravi della malattia e finire in terapia intensiva. La vaccinazione del nucleo familiare è utile a proteggere anche i bambini sotto i 5 anni, i più esposti al rischio in questo momento insieme ai pazienti fragili, in attesa che possano accedere anche loro al vaccino", si legge nel bollettino.