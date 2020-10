Coronavirus a Guidonia, un caso positivo all'asilo nido comunale: disposta la chiusura

Coronavirus all'asilo nido di Guidonia in località Finestroni, la cosiddetta zona della "camionabile". Lo rende noto il Sindaco della Città dell'Aria Michel Barbet. "Per via di un caso positivo al Covid 19 nell’Asilo Nido Comunale “Il Giardino di Elisa”, la struttura sarà chiusa da oggi fino al prossimo 27 ottobre così come stabilito dal gestore di concerto con la Asl".

Come da protocollo, il gestore sta procedendo alle operazioni di sanificazione in vista della riapertura in sicurezza prevista per martedì prossimo.