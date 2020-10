Coronavirus, nuovo caso nella As Roma: Mancini è positivo al Covid. Squadra in isolamento

Nuovo caso di Coronavirus nella As Roma: Gianluca Mancini è infatti positivo al Covid-19. L'annuncio, su Instagram, è stato fatto proprio dall'ex Atalanta: "Ciao a tutti, sono risultato positivo al Covid e di conseguenza mi sono aggiudicato la quarantena - ha scritto il difensore giallorosso sul proprio profilo Instagram -. Fortunatamente mi sento bene e sto già facendo il conto alla rovescia per il rientro in campo. A presto e Forza Roma".

Ora la Roma seguirà il protocollo e si allenerà in isolamento in vista della partia contro il Milan di lunedì. Prima di lui positivi Antonio Mirante, Carles Perez, Bruno Peres, Justin Kluivert (ora ceduto al Lipsia), Riccardo Calafiori e Amadou Diawara.