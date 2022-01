Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 6 gennaio 2022

Si ferma l'escalation della curva dei nuovi contagi da coronavirus. Dopo giorni da record uno dietro l'altro, i contagi registrati nel bollettino odierno fanno segnare una lieve flessione. Su oltre 110.297 tamponi (32839 molecolari e 77458 antigenici), sono 14055 i nuovi casi positivi, 2409 in meno rispetto a ieri. Sette i decessi. Aumento di 70 unità per i ricoverati, mentre sono 184 le terapie intensive occupate. A Roma città sono 6757 i nuovi contagi.

Per quanto riguarda le vaccinazione nel Lazio è stata superata quota 11,2 milioni di somministrazioni e di queste oltre 2,2 milioni sono dosi di richiamo oltre il 45% della popolazione adulta. Superato il 96,5% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’90,5% degli over 12 sempre in doppia dose.



I dati della singole Asl

Asl Roma 1: sono 2.538 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 3.514 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 705 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 4: sono 578 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 1.407 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 1.778 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Frosinone: sono 1.002 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 1.264 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 494 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 775 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.