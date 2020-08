Coronavirus, l'As Roma: "Due calciatori della primavera positivi"

L'emergenza Coronavirus bussa alle porte di Trigoria. E' l'As Roma a comunicare la positività di due calciatori della primavera. Lo fa con una nota stampa pubblicata sul proprio sito in cui annuncia che "’AS Roma comunica che, in una delle regolari visite di controllo previste dal protocollo societario, due giocatori della rosa della Primavera sono risultati positivi a un primo tampone per la rilevazione del Covid-19".

Al momento i due ragazzi, che si trovano in isolamento domiciliare, sono asintomatici e verranno sottoposti a un nuovo controllo nelle prossime ore. Il club ha già avvisato le autorità sanitarie competenti, oltre ad aver attivato le procedure previste dalla normativa, compresa la sanificazione delle aree comuni e l’individuazione di tutti i soggetti entrati in contatto con i calciatori risultati positivi.

Le attività della squadra sono state al momento sospese fino a lunedì 24 agosto e tutti i componenti del gruppo squadra saranno nuovamente testati nelle prossime ore.